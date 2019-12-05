МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной заявление Токаева о российском Крыме

Замминистра иностранных дел Казахстана отметил, что со стороны Украины пока никаких мер принято не было.

МИД Казахстана планирует обсудить с МИД Украины заявление официального представителя ведомства страны Екатерины Зеленко о намерении принять против Астаны меры дипломатического характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева.

О таких намерениях Украины Зеленко сообщила в связи с высказыванием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, как это называют украинские власти.

— Я так понимаю, что, если они сделали такое заявление, они должны будут прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы нашим дипломатам. Я думаю, что у нас будет официальное заявление, — ответил Нурышев на вопрос о реакции Казахстана.

Ранее Лайф сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью сообщил, что они не считают произошедшее в Крыму аннексией. В ответ на это 4 декабря Екатерина Зеленко заявила о том, что в связи с высказыванием казахстанского лидера о Крыме Астане будет выражен демарш. В то же время она заявила, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего друга и партнёра.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.