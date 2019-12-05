Девочке с деформированным черепом не смогли сделать операцию из-за гидроцефалии

Сейчас малышка находится на лечении в Израиле, там ей провели полный курс магнитно-резонансной томографии (МРТ), но операцию сделать не смогли.

Волонтёр благотворительной организации "Радуга добра" Регина Биргулиева рассказала Лайфу о подробностях лечения двухлетней малышки Софии из Башкирии, у которой деформирован череп и срослись пальчики на руках.

Сейчас девочка находится на лечении в Израиле, там ей провели полный курс МРТ. Из-за деформации черепа у ребёнка началась гидроцефалия — во время сна жидкость скапливается в мозгу девочки, из-за чего у неё начинаются проблемы с дыханием и сердцем.

— Врачи сказали, что операцию на голове сделать не смогут. Вчера провели последнее обследование, это точно отказ. По поводу операции на руках и ногах будут решать, так как наркоз может очень плохо подействовать на девочку, — рассказала Биргулиева.

В конце октября Лайф сообщал, что девочку не могут доставить в Израиль из-за того, что местные чиновники не смогли договориться, кто возьмёт дело Софии под свой контроль.

История Софии стала известна в сентябре этого года. Двухлетнюю малышку с генетическим заболеванием отказались брать в садик, объяснив, что "она будет пугать детей". После огласки девочку не только удалось устроить в садик, но её с семьёй также переселили из ветхого дома без отопления в двухкомнатную квартиру в той же деревне в Башкирии. А 23 октября стало известно, что София полетит на бесплатное лечение в Израиль.