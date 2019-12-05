В Красноярске ввели режим "чёрного неба"

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Фото © Pixabay

Из-за неблагоприятных погодных условий в Красноярске объявлен режим "чёрного неба". Он будет действовать сутки — с 07:00 5 декабря до 07:00 6 декабря (по местному времени). Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

В начале декабря режим "чёрного неба" вводился также в трёх крупных городах Кемеровской области. Горожанам рекомендовали не выходить из домов.

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