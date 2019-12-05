Почти –40. Жуткие холода обещают москвичам в новогоднюю ночь

30, 31 декабря и 1 января в Москве ожидаются сильные морозы — до минус 34 градусов. По крайней мере, об этом свидетельствует прогноз gismeteo.ru.

Уточняется, что резкое похолодание начнётся 27 декабря, температура упадёт до минус 14 градусов, затем каждый день будет холоднее предыдущего. В итоге в ночь на 31 декабря ожидается минус 34 градуса, а в новогоднюю ночь — до минус 32. Днём при этом тоже будет прохладно: 31 декабря — минус 31, 1 января — минус 25.

При этом в прогнозе Гидрометцентра России говорится, что на европейской территории страны средняя температура в декабре будет на 1–1,5 градуса выше обычного.