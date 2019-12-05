"Росконтроль" нашёл в сосисках следы подорожника и пшеницы

Кроме того, выяснилось, что некоторые изделия лучше не есть, предварительно не сварив их.

В составе сосисок, продающихся в российских магазинах, есть пшеница и даже подорожник. К такому выводу пришли специалисты "Росконтроля".

Клетчатка была обнаружена в сосисках "Велком" и "Малаховский". Ещё в продукции марки "Малаховский", а вместе с ней и в сосисках от "Окраины" превышен допустимый уровень обсеменённости мезофильной микрофлорой. Это означает, что употреблять такие сосиски без термической обработки не рекомендуется.

Также гистологическая экспертиза выявила в продукции "Малаховский" содержание свиной шкурки. По итогам проверки специалисты посоветовали покупать только сосиски бренда "Дымов".

Ранее Лайф рассказывал, что по результатам проверки "Росконтроля" лишь два вида российских конфет не попали в чёрный список.