В Благовещенске студент угрожал сокурсникам игрушечным пистолетом

Местные власти отметили, что после стрельбы в ноябре подобные "шутки" в учебных заведениях участились.

Студент из Амурского колледжа сервиса и торговли пытался напугать сверстников игрушечным пистолетом. Об этом сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место ЧП, подтвердили, что оружие ненастоящее. Нарушителя ждёт разъяснительная беседа и наказание.

— После события в Амурском колледже строительства и ЖКХ случаи, подобные сегодняшнему, произошли в нескольких школах, — приводятся в сообщении слова министра образования и науки региона Светланы Яковлевой.

В ведомстве отметили, что подобное поведение говорит о "низком уровне сознательности обучающихся". По мнению министра, родителям и педагогам следует заниматься воспитанием учащихся и объяснить, что может быть поводом для шутки, а что — нет.

Ранее Лайф сообщал, что утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл стрельбу по ученикам. Два человека, включая самого стрелка, погибли, ещё трое (17, 19 и 20 лет) были ранены. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОП, которое занималось охраной объекта. Он и охранник арестованы на два месяца.