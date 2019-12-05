Производители порошков ответили ФАС на обвинение в "двойных стандартах"

Ранее экспертиза выявила "существенные различия" в товарах на российском и западноевропейском рынке.

Производимый в РФ стиральный порошок в первую очередь должен соответствовать российскому законодательству. Так производители бытовой химии ответили на обвинение Федеральной антимонопольной службы в том, что продукция на российском рынке отличается от европейской.

Как заявил РБК исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Пётр Бобровский, вопросы вызывает то, что именно, как и по каким критериям сравнивали.

— Во многих странах есть распространённый потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создаёт громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы, — заявил Бобровский.

Он подчеркнул, что компании, к которым у ФАС возникли вопросы, производят порошок согласно требованиям законодательства РФ и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств.

Напомним, ранее ФАС установила, что в России стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt отличаются по качеству и составу от зарубежных. Ведомство выдало производителям этих товаров предупреждение.