Москвичей предупредили о недомоганиях из-за резких перепадов температуры

Синоптики предупредили москвичей о возможном недомогании из-за резких перепадов температуры. На метеозависимых людей могут оказать влияние сильные перепады атмосферного давления, колебания температуры и повышение влажности воздуха, отмечают "Метеоновости".
Особенно это повлияет на здоровье жителей столицы, которые страдают гипертоническими болезнями, вегетососудистой дистонией и расстройствами нервной системы. Трудности могут возникнуть и у людей с воспалительными заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.
При сильных скачках температуры специалисты советуют не нарушать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться и вести активный образ жизни.
Напомним, сегодня в дневные часы температура в столице поднимется до двух-четырёх градусов тепла, а ночью опустится до нуля. А вот в новогоднюю ночь москвичам обещают жуткие холода до –40.
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