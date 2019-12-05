Москвичей предупредили о недомоганиях из-за резких перепадов температуры

Сильнее всего погода влияет на тех, кто имеет гипертонические болезни, вегетососудистую дистонию и дисфункциональные расстройства нервной системы.

Синоптики предупредили москвичей о возможном недомогании из-за резких перепадов температуры. На метеозависимых людей могут оказать влияние сильные перепады атмосферного давления, колебания температуры и повышение влажности воздуха, отмечают "Метеоновости".

Особенно это повлияет на здоровье жителей столицы, которые страдают гипертоническими болезнями, вегетососудистой дистонией и расстройствами нервной системы. Трудности могут возникнуть и у людей с воспалительными заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

При сильных скачках температуры специалисты советуют не нарушать режим труда и отдыха, хорошо высыпаться и вести активный образ жизни.

Напомним, сегодня в дневные часы температура в столице поднимется до двух-четырёх градусов тепла, а ночью опустится до нуля. А вот в новогоднюю ночь москвичам обещают жуткие холода до –40.