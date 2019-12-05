Опору Крымского моста украсили 20-метровые граффити

Рисунок будут видеть экипажи судов, проходящих под мостом, а также пассажиры поездов.

На Крымском мосту появились большие граффити, посвящённые строителям этого масштабного сооружения. Снимок 20-метровой картины опубликован в Twitter-аккаунте моста.

Художники изобразили рабочего с главными талисманами объекта — котом Мостиком и псом Цыганом, которые провели на стройплощадке все четыре года. На создание картины ушло две недели.

Рисунок высотой почти 20 метров украсил автодорожную опору моста. Его будут видеть пассажиры поездов, которые следуют на полуостров, а также экипажи судов, проходящих под мостом.

Недавно Лайф рассказывал, что главный символ строительства Крымского моста кот Мостик отпраздновал день рождения. Пользователи Интернета по всей России поздравляли пушистого именинника.