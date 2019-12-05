Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

По мнению служителей Фемиды, некоторые журналисты намеренно допускают "тенденциозные публикации" для лоббирования интересов определённых лиц.

Судьи предложили ввести ответственность для сотрудников СМИ за попытки оказания давления на суд через свои публикации, а также за манипулирование общественным сознанием в отношении правосудия. Такова инициатива Совета судей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.

— Особую актуальность приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление её авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия, — цитирует издание документ.

Меру противодействия "тенденциозным публикациям" предлагается прописать в нормативном акте о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, а также в акте о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию.

Создание документа об ответственности для журналистов также необходимо, чтобы не допустить "лоббирование интересов отдельных лиц путём размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов", пишет газета.

Также проект концепции информационной политики судебной системы на ближайшее десятилетие предусматривает совершенствование доступа к информации о деятельности судов, повышение уровня доверия к судебной системе и формирование благоприятного имиджа судебных органов. Для ведения разъяснительной работы с населением о судебной деятельности предлагается использовать новые информационные платформы.

Отметим, что сейчас судебная система в Москве переживает иное давление — неизвестные массово сообщают о якобы заложенных в судах бомбах. Заседания приходится приостанавливать, здания проверять.