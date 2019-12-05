В Перми почтили память погибших 10 лет назад в "Хромой лошади"

Большинство людей во время этого страшного пожара погибли в давке в узком коридоре и у дверей основного выхода.

Сегодня ровно десять лет со дня трагедии в пермском клубе "Хромая лошадь". Крупнейший в России по количеству жертв пожар унёс жизни 156 человек, пострадало 234 посетителя клуба.

Сегодня в городе возложить цветы к памятнику в сквере Уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Пермский клуб отмечал восьмилетие. Кульминацией праздника стал фейерверк из так называемого холодного огня. Искры от него попали на потолок, который был украшен ивовыми прутьями. После того как началось возгорание, посетители пытались выбежать через фойе и узкий коридор к основному выходу. Началась паника и давка.

Расследование дела закрыли в июне 2010 года. Причиной трагедии стало нарушение техники пожарной безопасности. В 2017 году арт-директор "Хромой лошади" вышел на свободу после шести лет заключения.