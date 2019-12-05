В Малайзии прошёл финал турнира по PUBG Mobile с призовым фондом в $2,5 млн

В Куала-Лумпуре завершился мобильный киберспортивный турнир PUBG MOBILE Club Open 2019 (PMCO). В рамках соревнования 16 команд из разных регионов разыграли между собой $500 тысяч.

Победителем из сражения вышел квартет индонезийцев из команды Bigetron, получивший чек в $180 тысяч. Второе место занял отряд китайцев из TOP Esports — награда составила $105 тысяч. Замкнула тройку победителей таиландская команда MEGA Conqueror, которая уехала из Малайзии с 55 тысячами долларов.

Команда из СНГ Team Unique, которая до глобального финала дважды выигрывала в европейском PUBG MOBILE Club Open, увы, смогла занять только девятую строчку. Квартет профессиональных игроков разделил между собой только $5 тысяч.

$2,5 млн — это общий призовой фонд турнира PUBG MOBILE Club Open, который разыгрывался в течение всего сезона в рамках региональных эпизодов.

Отметим, что генеральным спонсором крупнейшего мобильного киберспортивного турнира в 2019 году выступила компания Vivo. Флагманский смартфон вендора — NEX 3 — стал основным устройством, на котором тренировались и играли в финале все 16 команд.