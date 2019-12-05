Лукашенко: Белоруссия никогда не войдёт в состав другой страны, даже РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не войдёт в состав какого-либо другого государства, сообщает БелТА.
— Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — сказал белорусский лидер на встрече с парламентариями.
При этом он подчеркнул, что Россия — стратегический партнёр Белоруссии и Минск настроен "на конструктивное взаимодействие" с Москвой, но "на равноправных началах".
— Там живут наши братья. Это партнёр в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем, — добавил Лукашенко.
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