Лукашенко: Белоруссия никогда не войдёт в состав другой страны, даже РФ

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Фото © AP Photo / Darko Vojinovic

Также белорусский лидер заявил, что Минск и Москва не планируют создание единого парламента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не войдёт в состав какого-либо другого государства, сообщает БелТА.

Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — сказал белорусский лидер на встрече с парламентариями.

При этом он подчеркнул, что Россия — стратегический партнёр Белоруссии и Минск настроен "на конструктивное взаимодействие" с Москвой, но "на равноправных началах".

Там живут наши братья. Это партнёр в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем, — добавил Лукашенко.

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