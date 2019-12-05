Синоптик назвал бредом прогноз о 40-градусном морозе в новогоднюю ночь в Москве

Евгений Тишковец назвал бредом сообщения о таких экстремальных холодах, добавив, что погода в Новый год будет мягкой.

Метеорологи из "Фобоса" и метеобюро Москвы опровергли данные своих коллег из Gismeteo о том, что ближе к Новому году температура в столице резко упадёт. В частности, в новогоднюю ночь прогнозировался мороз до минус 34 градусов.

— Никакие модели не подтверждают развития того процесса, что новогодняя ночь будет столь холодной. С такой заблаговременностью предсказать сценарий погоды в новогоднюю ночь, я считаю, из области фантастики, — рассказала РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила метеоролог, подобные экстремальные холода в конце декабря были зафиксированы лишь единожды в Москве за всю историю наблюдений. Это было в новогоднюю ночь с 1978 на 1979 год.

А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец вовсе считает прогноз о 40-градусном морозе бредом.

— Это бред — то, что там написано... На мой взгляд, будет всё прилично. Первая половина декабря будет такой слякотной, гриппозной, гололёдной, с осадками смешанной фазы. Во второй части, в последней декаде декабря, ситуация будет выпрямляться, температура постепенно будет уходить в минус, — рассказал синоптик.

По его словам, снег основательно прикроет землю в столице только перед Новым годом, да и то на 10−15 сантиметров.

А пока жителей и гостей столицы предупредили о возможных недомоганиях из-за резких перепадов температуры.