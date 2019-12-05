Лайф публикует видео с моментом массовой аварии в Петербурге

Женщина-водитель на большой скорости вылетела на разделительную полосу и после этого "собрала" больше десятка машин.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, как автомобиль Audi A7, взятый на тест-драйв, протаранил несколько машин в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как машина проносится на высокой скорости, по пути ломая дорожные знаки и светофор.

— Ох! Держись! — кричит водитель пассажиру, заметив летящее на них авто.

Напомним, авария произошла на Выборгском шоссе. В результате аварии повреждены, по разным данным, от 13 до 15 автомобилей. На месте ЧП работают экстренные службы.

Предположительно, виновницей аварии является женщина-водитель Audi A7. Взяв машину на тест-драйв, она не справилась с управлением.

Ранее Лайф опубликовал кадры с места ДТП, на которых видны последствия этой аварии.