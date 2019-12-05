В ещё одном российском регионе 31 декабря может стать выходным для женщин

Госдума уже не успеет объявить этот день нерабочим для всех россиян, но таким правом обладают главы регионов. Им, кстати, уже воспользовались в Томской и Кировской областях.

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев направил губернатору региона Василию Голубеву обращение с просьбой сделать 31 декабря выходным днём для всех ростовчанок. Таким образом, этот регион может стать уже третьим, где власти преподнесут местным жительницам такой предновогодний подарок.

Ранее Лайф сообщал, что последний день уходящего года был объявлен выходным в Томской и Кировской областях. Местные власти объясняли свой выбор желанием угодить женщинам, на чьи хрупкие плечи традиционно возлагается весь груз подготовки к новогоднему застолью. И обращение на имя губернатора Голубева написано из тех же соображений.

— Особая нагрузка в этот день падает на представительниц прекрасного пола — на хрупкие плечи донских девушек и женщин ложится масса дел, особенно связанных с подготовкой праздничного стола, созданием праздничного антуража и прочими хлопотами, — указал в своём письме ростовский депутат.

Ранее в Роструде заявили, что 31 декабря может стать нерабочим днём, если работодатель разрешит подчинённым сделать себе дополнительный выходной. Таким образом, руководители потом могут вычесть этот день из отпуска сотрудников или дать им отгул за свой счёт. Депутаты, в свою очередь, внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому последний день года может стать официальным выходным. Позже министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно.