Медведев назвал важнейший вопрос для власти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал реальное благосостояние россиян важнейшим вопросом властей. Об этом он заявил в ходе общения с тележурналистами.

— Это действительно важнейшая тема. Поскольку те цифры, которые я называл вначале, они сами по себе важны, но важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы, или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы, — отметил премьер.

Также, по его словам, экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год "абсолютно нормально, стабильно".

Премьер считает, что может с уверенностью сказать, что развитие России за последние 12 месяцев было "вполне успешным".