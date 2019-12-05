В Подмосковье ребёнка назвали Король Лев

Не последнюю роль в этом сыграла любовь родителей малыша к этому популярному мультфильму.

В перинатальном центре Наро-Фоминска у семьи с фамилией Король родился мальчик, которого назвали Лев. Об этом сообщает телеканал "360".

Мама ребёнка рассказала телеканалу, что имя придумал отец. По её словам, идея назвать сына Львом пришла Дмитрию Королю ещё в армии. Также на решение их подтолкнула любовь к известному мультфильму. Король Лев родился 14 ноября, его вес составил 5,175 килограмма.

Ранее Лайф рассказывал о самых странных именах россиян, а также о родителях, которые своим детям эти имена дают.