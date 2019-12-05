Мединский объяснил, почему Пушкин и Достоевский сейчас не прожили бы на гонорары

Все их произведения, по его мнению, быстро утекали бы в Интернет. Министр предложил дополнительно защитить авторов от пиратства.

Российские писатели-классики Александр Пушкин и Фёдор Достоевский не прожили бы в наше время на гонорары из-за пиратства. Такое заявление сделал министр культуры России Владимир Мединский.

— Никакой Пушкин и Достоевский жить на гонорары сегодня не могли бы никогда, потому что всё уходит в Сеть, — отметил глава ведомства.

Мединский добавил, что проблема пиратства касается и сферы кино. Но кинематограф, по его мнению, — это более "большой бизнес и большие деньги".

Глава ведомства предложил Российскому книжному союзу подготовить законопроект по борьбе с пиратством, который министерство от себя внесёт и будет "добивать".

Ранее Владимир Мединский рассказал, как три дня подряд играл в Doom.