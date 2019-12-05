Если материальное благополучие граждан снижается, это тревожный сигнал для правительства, отмечает премьер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доходы россиян начали расти. Об этом глава правительства заявил на итоговой пресс-конференции, которую Лайф транслирует в прямом эфире.

— В последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истёкшие девять месяцев этот тренд изменился — они, эти доходы, начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, — заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что если материальное благополучие россиян снижается, то это тревожный сигнал для правительства. Он также добавил, что самое главное — это самочувствие людей и их ощущения. Если они видят, что их доходы растут, — это хорошо.

Ранее Дмитрий Медведев заверил блогершу Анастасию Ивлееву, что закон о надёжном Рунете не оставит Россию без YouTube.