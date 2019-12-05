Премьер-министр России Дмитрий Медведев верит, что торговые войны и санкции в международной политике рано или поздно уйдут в прошлое. Об этом он заявил в ходе общения с тележурналистами.

— Я оптимист, всё будет хорошо. В исторической перспективе. Я думаю, что войны закончатся и всякие ограничения будут сняты, но нам нужно жить сейчас, — сказал он.

Он также назвал близорукой политику стран ЕС в отношении России. При этом он призвал "набраться мужества, признать некоторые ошибки и выйти на нормализацию отношений".

— Но не мы эту войнушку начали, не нам её и завершать. Они сами должны объявить перемирие, — заявил глава правительства.