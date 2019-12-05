Лукашенко заявил, что на Путина оказывают "антибелорусское давление"

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Фото © Сайт президента Республики Беларусь

Обращаясь к депутатам нового созыва, президент призвал работать в этом направлении "без гвалта".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина оказывается сильнейшее давление со стороны "антибелорусского окружения". Об этом сообщает БелТА.

Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского, — заявил белорусский лидер, обращаясь к депутатам.

Он отметил, что в России "разные люди", это надо понимать, воспринимать и работать в этом направлении "без гвалта".

А ещё сегодня белорусский лидер потребовал запомнить, что он "не пацан", который занимал президентское кресло 3–5 лет.

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