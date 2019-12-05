Лукашенко заявил, что на Путина оказывают "антибелорусское давление"

Обращаясь к депутатам нового созыва, президент призвал работать в этом направлении "без гвалта".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина оказывается сильнейшее давление со стороны "антибелорусского окружения". Об этом сообщает БелТА.

— Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского, — заявил белорусский лидер, обращаясь к депутатам.

Он отметил, что в России "разные люди", это надо понимать, воспринимать и работать в этом направлении "без гвалта".

А ещё сегодня белорусский лидер потребовал запомнить, что он "не пацан", который занимал президентское кресло 3–5 лет.