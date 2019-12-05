На Украине отпустили задержанного члена "Единой России"

Его подозревали в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны.

Члена севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого отпустили на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

— Мне его родственники в Севастополе сообщили, что его вчера отпустили, — отметил он.

При этом Буцай сообщил, что не знает, речь идёт о подписке о невыезде или Кучерявого освободили по прекращению преследования.

Лайф сообщал, что Игоря Кучерявого задержали на российско-украинской границе. Его подозревали в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В СБУ отметили, что Кучерявый, "известный своей антиукраинской позицией", планировал прибыть на материковую часть государства для получения украинского паспорта.