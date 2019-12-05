Медведев прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Глава правительства раскритиковал формулу "бьёт — значит любит" и проанонсировал возможное появление ответственности за семейные побои в новом КоАП.

Премьер-министр Дмитрий Медведев признался, что у него нет окончательного мнения по законопроекту о домашнем насилии, но решать проблему, определённо, нужно. Об этом он заявил в большом интервью российским телеканалам.

— Если люди жалуются — значит домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, значит, это не инспирировано врагами. Вопрос в том, как на это реагировать, — отметил глава правительства. — В XXI веке вряд ли кого утешит формула "бьёт — значит любит". Это не выглядит серьёзно в нынешнем мире.

Медведев отметил, что декриминализация семейных побоев, по мнению ряда экспертов, ухудшила ситуацию, причём так считают даже представители правоохранительных органов. А в представленном на сайте Совфеда законопроекте нет ни уголовной, ни административной ответственности для домашних агрессоров. Есть в нём и ряд других спорных моментов, но в новом КоАП, по словам российского премьера, должна появиться статья о насилии в семье.

— Мы сейчас готовим новую версию административного кодекса, где такой состав как раз может появиться. Нужно всё это внимательным образом проанализировать и посмотреть и плюсы, и минусы, послушать всех, — добавил он.

Ранее Лайф писал, что Совет Федерации представил законопроект против домашнего насилия, подготовленный сенаторами совместно с депутатами Госдумы. Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. А вот РПЦ накануне выступила против закона о домашнем насилии. Этой точки зрения церковь придерживается из-за "целого ряда правовых дефектов" в документе.