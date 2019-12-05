СМИ: Россия приняла ответные меры и выслала болгарского дипломата

В конце октября болгарская сторона выслала российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже.

Россия выслала из Москвы сотрудника болгарского посольства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД.

Отмечается, что это тот "зеркальный ответ", о котором ранее предупреждали в ведомстве.

Напомним, в конце октября болгарская прокуратура сообщила, что российский дипломат якобы собирал сведения, представляющие гостайну, и передавал их другой стране, после чего София объявила его персоной нон грата и выслала.

Тогда в МИД России пообещали рассмотреть ответные меры, "как это принято в дипломатической практике".