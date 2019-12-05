Медведев назвал допинговые скандалы "бесконечным антироссийским сериалом"

По его мнению, на Западе решили ещё раз изучить "те же самые списки, те же самые пробы".

Проблема допинга в российском спорте имеет место, но позиция государства в том, что это недопустимо. Но в то же время все претензии со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России по поводу применения запрещённых препаратов является "бесконечным антироссийским сериалом". Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Всё, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал — приняли решение, наказали, отстранили, — сказал российский премьер.

По его мнению, теперь в антидопинговых кругах "где-то снова зачесалось" и там решили ещё раз изучить "те же самые списки, те же самые пробы", вдруг что-то пропустили.

В ОКР ранее заявляли, что никакой речи о нейтральном флаге для российских спортсменов на будущей Олимпиаде быть не может.