Путин на 5 лет продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Президент РФ Владимир Путин ещё на пять лет продлил полномочия ректоров Московского государственного университета Виктора Садовничего и Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В указах говорится, что решение принято на основании статьи 2 закона "О МГУ имени М.Ломоносова и СПбГУ".

Ранее же сообщалось, что ректорам МГУ и СПбГУ могут разрешить оставаться в должности пожизненно.