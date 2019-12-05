Путин на 5 лет продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин ещё на пять лет продлил полномочия ректоров Московского государственного университета Виктора Садовничего и Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В указах говорится, что решение принято на основании статьи 2 закона "О МГУ имени М.Ломоносова и СПбГУ".

Ранее же сообщалось, что ректорам МГУ и СПбГУ могут разрешить оставаться в должности пожизненно.

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