Медведев ответил на вопрос самой юной представительницы ТВ о любимой книге

Юная представительница телеканала "Карусель" в ходе общения журналистов с премьер-министром Дмитрием Медведевым спросила, какую книгу должен прочитать каждый ребёнок.

— Я помню, первое ощущение того, что это так интересно, у меня было, когда я читал известное произведение Жюля Верна "Дети капитана Гранта". По сути, она стала первой книжкой, которая меня увлекла и вовлекла в книжный мир. Я её советую прочитать, — отметил премьер.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция Дмитрия Медведева, вопросы ему задают представители российских телеканалов. Посмотреть интервью премьера можно здесь.