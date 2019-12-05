Медведев считает моду на 90-е совершенно нормальной

По словам главы правительства, это было сложное, но очень важное для страны время.

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о моде на 90-е годы, которая наблюдается у части россиян. Речь об этом зашла в ходе его большого интервью российским телеканалам. В частности, Медведева спросили, что бы он изменил, если бы на один день вернулся в последнее десятилетие прошлого века. Тот ответил просто: "Ничего".

— Я бы не стал ничего менять, в 90-е произошло много важных событий. У меня, например, в 1995 году очень важное событие произошло — сын родился, — поделился глава правительства.

Медведев добавил, что ностальгия по 90-м — это совершенно нормальное явление. И, несмотря на всю сложность этого периода, для многих он стал судьбоносным и проникнутым романтическим флёром.

— Это были сложные, но очень важные годы, — рассудил премьер. — Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило... 90-е годы нам открыли весь музыкальный мир. Я, например, помню, как я тогда ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую я вёл, и она могла сказать: "Это что такое? Вот этого вот не надо!"

Ранее президент Владимир Путин рассказал, благодаря чему Россия избежала гражданской войны в 90-е. Российский лидер считает тот период одним из самых трудных в истории страны, в результате чего она подошла "к очень опасной черте".