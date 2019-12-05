Лайф узнал, почему российская гимнастка могла рухнуть с высоты 8 метров в Риге

Сразу после падения девушки член российской делегации обнаружила, что трос не был закреплён как следует.

Гимнастка из России Евгения Асонова могла упасть во время международных соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге из-за халатности организаторов.

В пользу такой версии говорит видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа. Член российской делегации прямо сразу после падения сняла тросы, которые должны были держать девушку. По её словам, страховочный трос не был закреплён должным образом, на фиксирующем карабине не закручена муфта.

— Карабин не замуфтован у полотен. Карабин должен быть замуфтован всегда! Это техника безопасности, —говорит тренер, показывая оборвавшийся подвес на камеру.

Женщина открывает и закрывает карабин пальцем одной руки. Более того, по словам тренера, такие карабины вообще нельзя использовать на спортивных мероприятиях.

Напомним, 24 ноября на международных соревнованиях по лёгкой атлетике в Риге российская гимнастка сорвалась с высоты 8 метров. Девушка сломала два позвонка и теперь не может самостоятельно передвигаться.