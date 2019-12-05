Парфюмеры к юбилею Боярского посвятят ему аромат — "пылкий и дерзкий"

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 Михаил Боярский. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Дмитрий Ермаков

Уже подготовили три наброска, в которые включены ароматы цитруса, розы, лаванды, мускуса и дерева.

В Санкт-Петербурге заканчивают работу над созданием аромата, который посвятили актёру Михаилу Боярскому в честь его юбилея. Об этом сообщает портал 78.ru. Парфюмеры вдохновились характером героев, которых сыграл знаменитый артист.

Когда я работала над образом Боярского, мне на ум приходили такие слова: пылкий, дерзкий, принципиальный, твёрдый, яркий, стремительный. В характере мужчины это ассоциируется с такими словами, как честь, отвага и смелость, — отметила президент Гильдии парфюмеров Петербурга Оксана Чернышова.

<p>Фото © 78.ru</p>

<p>Фото © 78.ru</p>

В аромат войдут цитрусы, роза, лаванда, мускус и древесные ноты. Специалисты уже подготовили три наброска, которые создавали в течение двух с половиной лет. Парфюмеры планируют доработать их уже с помощью самого Боярского. Примечательно, что у флакона парфюма будет крышка в виде шпаги.

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Боярский объявил об уходе со сцены. 26 декабря народному артисту исполнится 70 лет.

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