Медведев рассказал, как собирается встречать Новый год

Сценарий оказался знаком любому россиянину: глава правительства сядет за стол в кругу семьи и будет смотреть новогоднее обращение президента.

Премьер-министр Дмитрий Медведев будет встречать 2020 год так же, как и абсолютное большинство россиян. Об этом он рассказал на своей большой пресс-конференции российским телеканалам.

— Соберу свою семью, соберу друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента, — признался глава правительства.

Рассказал он и о том, верит ли в исполнение загаданных желаний. Оказалось, что в день рождения Медведев уже давно не предавался каким-то мечтам, но 31 декабря всё будет иначе.

— На Новый год каждый человек об этом думает, что нам новый год готовит, но рассказывать об этом нельзя, чтобы всё получилось, — заметил он.

Пользуясь случаем, премьер-министр поздравил всех россиян с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья и счастья.