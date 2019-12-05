Медведев рассказал о самом сложном решении в карьере

По его словам, самые сложные решения — те, которые создают очень серьёзные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам о самом сложном решении, которое ему приходилось принимать за время работы.

— Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был ещё совсем молодым руководителем государства, — сказал глава правительства.

По мнению Медведева, дальнейшее развитие событий показало, что принятое им решение "было неизбежным и единственным".

Ещё одним сложным шагом он назвал начало в стране пенсионной реформы. Решение был тяжёлым и для самого Медведева, и для правительства, и для президента страны.

— Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика всё-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась, — отметил премьер.

Также Медведев назвал сегодня важнейший вопрос для власти. По его мнению, это благосостояние граждан.