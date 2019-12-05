Сорвавшаяся с высоты 8 метров гимнастка оказалась без денег на лечение

По словам юристов спортсменки, представитель Федерации воздушной атлетики России предлагал ей помощь только взамен на полное молчание о произошедшем.

В одну из московских клиник из Риги доставили российскую гимнастку Евгению Асонову. Девушка получила тяжелейшую травму позвоночника и оказалась частично парализована после падения в конце ноября с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Латвии. Как рассказала Лайфу представитель группы юристов, занимающихся помощью пострадавшей спортсменке, несмотря на наличие страховки, с возвращением девушки на родину возникли проблемы.

— Была проблема с транспортировкой её из Риги в Москву — очень долго страховая не давала реанимобиль. Пытались выяснить, как так произошло, что трос оборвался, никакой информации нам, естественно, никто не предоставлял. Мы пытались хоть как-то её перевезти. Для нас, конечно, было первоочередной задачей доставить её в Москву и потом уже заниматься всеми остальными вопросами, — рассказала Ирина Кривошей.

Ждать реанимобиль пришлось неделю, и лишь после этого на связь с Евгенией вышли представители Федерации воздушной атлетики России (ФВАP). По словам юриста, они сразу выставили несколько условий. В частности, указали московскую больницу, в которую должна лечь гимнастка. Спортивные чиновники объяснили это вопросом рентабельности, потому что прочие больницы дороже.

— После того как её доставили в больницу, пришёл представитель федерации. Он числится как вице-президент и представил договор на оказание платных медицинских услуг, в одном из пунктов которого указал, что, если Евгения будет как-то распространять материалы о своём падении, они имеют право отозвать все деньги, — сообщила юрист.

По её словам, федерация была готова выплатить 100 тысяч рублей, хотя на лечение требуется 246 тысяч. Спортсменка и её представители отказались от предложенных условий. Тем более что, по словам Ирины Кривошей, на Евгению оказывалось очень сильное эмоциональное давление.

— Говорили вроде "они все тебя бросят, все твои друзья, а мы вот поможем". Наши врачи ещё точного заключения своего не дали, есть только заключение врачей из Латвии, что реабилитация будет достаточно сложная и, скорее всего, возможность встать на ноги у неё появится только через год, — подытожила Ирина Кривошей.

Сегодня Лайф рассказывал, почему российская гимнастка могла рухнуть с высоты восемь метров в Риге. Её сопровождающие обнаружили, что тросы не были закреплены должным образом.

Тренер Евгении просит о помощи. У семьи девушки не хватает денег на её лечение. Помочь можно по следующим реквизитам:

Асонова Евгения Игоревна

Номер счёта: 40817810338176126993

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

PayPal evgeniya.asonova@inbox.ru