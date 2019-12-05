"Я лично его приглашаю". Путину рассказали о желании ветерана попасть на Парад

Глава государства пообещал, что 96-летнего жителя Ейска доставят в Москву и подберут ему хорошее место во время празднования.

Президент РФ Владимир Путин пообещал выполнить желание ветерана, который хотел бы побывать в следующем году на юбилейном Параде Победы в Москве. О таком желании пенсионера главе государства рассказали на Международном форуме добровольцев в Сочи.

— Скажите, что я лично его приглашаю. Найдём ему хорошее место и доставим в Москву, — сказал Путин.

Оказалось, что речь идёт о жителе города Ейска Терлееве Сергее Фёдоровиче. Ему 96 лет. На войну он был призван в 1942 году и дошёл почти до Берлина. Ветерану об обещании президента уже сообщили. Он обрадовался.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал участие в Параде новейшей военной техники. По его словам, в состав механизированной колонны войдёт более двадцати типов новых и модернизированных образцов, которые ранее не привлекались к торжественным маршам по центру столицы.

Напомним, для подготовки праздничных мероприятий к 75-летию Победы создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп. Профильным ведомствам поручено обеспечить размещение, транспортное и медицинское сопровождение глав иностранных государств, которые будут приглашены на празднование 75-летия Победы, а также самых важных гостей — ветеранов.