Путин выбрал детскую мечту, которую исполнит в рамках "Ёлки желаний" — видео

Президент России Владимир Путин принял участие в традиционной акции "Ёлка желаний", в рамках которой можно исполнить мечты сирот и детей с серьёзными заболеваниями. В этом году глава государства исполнит желание десятилетнего Андрея из Ставрополя.
"Желания" в виде новогодних шаров висят на специальной ёлке на форуме "Доброволец" в Сочи. Сегодня там находится Владимир Путин, по традиции он тоже принимает участие в доброй акции.
Сняв один из шаров "посложнее", о чём свидетельствует синий цвет, президент отметил: "Разве это сложно?" Оказалось, что юный житель Ставропольского края загадал побывать в Красной Поляне.
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