Путин выбрал детскую мечту, которую исполнит в рамках "Ёлки желаний" — видео

В 2018 году в ходе проекта президент исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей.

Президент России Владимир Путин принял участие в традиционной акции "Ёлка желаний", в рамках которой можно исполнить мечты сирот и детей с серьёзными заболеваниями. В этом году глава государства исполнит желание десятилетнего Андрея из Ставрополя.

"Желания" в виде новогодних шаров висят на специальной ёлке на форуме "Доброволец" в Сочи. Сегодня там находится Владимир Путин, по традиции он тоже принимает участие в доброй акции.

Сняв один из шаров "посложнее", о чём свидетельствует синий цвет, президент отметил: "Разве это сложно?" Оказалось, что юный житель Ставропольского края загадал побывать в Красной Поляне.