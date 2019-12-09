Пенсионерка из Санкт-Петербурга выиграла 500 млн в "Русское лото"

Впервые петербурженка рассказала о своей жизни в статусе миллионера на пресс-встрече, которая состоялась 5 декабря 2019 года в Северной столице.

Удача нашла

В январе 2019 года вся страна наблюдала новогоднее чудо — в прямом эфире "Русского лото" был разыгран миллиард рублей, который поровну разделили два участника: Николай Мирошниченко из Екатеринбурга, который работал водителем молоковоза, и Любовь Догорова из Санкт-Петербурга, пенсионерка, подрабатывающая гардеробщицей в спортивном комплексе.

500 миллионов рублей — это самый крупный лотерейный выигрыш в Ленинградской области и второй по величине в России. По словам Любови Феодосьевны, выигрыш она уже получила в полном объёме (за вычетом 13% НДФЛ). Никаких сложностей с выплатой налога не возникло, все вопросы с налогообложением решил распространитель государственных лотерей — "Столото".

Большие деньги

Любовь Феодосьевна оставила работу. Она купила новую просторную квартиру в центре Петербурга, позволила себе шопинг, приобрела чудесную брошь, которая давно нравилась, но раньше была не по карману. В ближайших планах — покупка загородного дома. Победительница не собирается существенно менять жизнь. Но признаётся, что выигрыш помог сделать быт её семьи гораздо более комфортным.

— Мне нравится уклад моей жизни, и я не намерена менять что-то кардинально. Я никогда не гналась за роскошью и лишним пафосом. Быть собой, любить близких, радоваться каждому дню — всё это было важно для меня всегда, те же ценности сохраняются и сейчас, — делится мультимиллионерша. — Конечно, материальная независимость даёт новые возможности, позволяет не волноваться о завтрашнем дне. За это я, конечно, благодарна судьбе и лотереям, — говорит победительница.

Часть выигрыша участница лотерей подарила сыну Сергею. На эти средства молодой человек приобрёл квартиру по соседству с матерью и совершил два путешествия с женой — в Тунис и Таиланд. Отпуск в Таиланде стал судьбоносным для молодой четы. По приезде они узнали, что вскоре станут родителями. И не так давно у Любови Феодосьевны родилась долгожданная внучка.

— После выигрыша в нашей семье случилось чудо. Мой сын стал отцом прекрасной доченьки. Это огромная радость. Сергей убеждён, что выигранные средства должны приумножаться, поэтому часть денег вкладывает в саморазвитие. Он изучает новые направления в сфере инвестиций и получает дополнительное финансовое образование, — говорит Любовь Догорова.

Доброе сердце

Большую часть своего состояния Любовь Феодосьевна направляет на благотворительность.

— Я выиграла фантастическую сумму денег, но при этом не изменилась как личность. Я стараюсь поддерживать родных людей и приносить пользу окружающим, — говорит победительница. — Да, конечно, я занимаюсь благотворительностью, но не хочу как-то хвастаться этим. Добрые дела нужно делать без лишнего шума. Просто помогаю.

Женщина поделилась, что продолжает участвовать в лотерее ради интереса и уже купила билет на новогодний розыгрыш. В этом году "Русское лото" снова разыграет миллиард рублей. Вероятность розыгрыша миллиарда в одни руки составляет более 60%.

В компании отмечают, что продажи лотерейных билетов на новогодний тираж активно растут.

— Мы прогнозируем прирост продаж на новогодний тираж "Русского лото" на 42,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо главного приза в миллиард рублей в новогоднем тираже будет разыграно 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов. Выиграет каждый второй билет, — отметила Варвара Басанович, операционный директор "Столото".

Директор по продажам "Столото" Роман Роменский рассказал, что практически половина всех лотерейных билетов в России сегодня продаётся онлайн. Но новогодние тиражи "Русского лото" — всегда исключение. 82% билетов на "Новогодний миллиард" в 2019 году было куплено именно в бумажном варианте.

— Это говорит о том, что праздничный розыгрыш является доброй традицией. Семьи и друзья собираются вместе перед телевизором, чтобы посмотреть праздничный прямой эфир и зачеркнуть счастливые числа на билете. Кроме того, билеты на "Новогодний миллиард" становятся желанным подарком. Всё больше россиян дарят родным и близким веру в новогоднее чудо вместе с билетом "Русского лото", — сказал Роменский.

Санкт-Петербург и Ленинградская область сегодня занимают первое место в рейтинге счастливых регионов по версии "Русского лото". Розыгрыш "Новогоднего миллиарда" обещает стать рекордным по количеству крупных выигрышей. И, вероятно, уже 1 января этот рейтинг может быть пересмотрен.

Интересные факты о выигрыше: тот самый счастливый билет был куплен в Санкт-Петербурге в лотерейном киоске "Столото" по следующему адресу: Литейный проспект, 46. Незадолго до покупки билетов на новогодний тираж Любовь Феодосьевна приобрела талисман в ларьке "Союзпечати" на ул. Науки. Победительница признаётся, что всегда носит счастливый талисман с собой.