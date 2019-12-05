Машина без водителя завелась и начала наматывать круги на улице — видео

Автомобиль не могли остановить почти четыре минуты. За это время он успел задеть одну из проезжающих мимо машин.

В Перми оставленная на обочине машина проявила небывалую самостоятельность — она сама завелась и начала наматывать круги по улице.

Почти четыре минуты очевидцы не могли остановить автомобиль. За это время легковушка даже один раз задела проезжавшую мимо машину. Владелец из окна просил прохожих остановить автомобиль. Молодой человек бросил ключи и подсказывал, что нужно делать. Но это не принесло результатов.

Через несколько минут он без обуви и в одних трусах выбежал из дома. Сначала мужчина попытался заткнуть выхлопную трубу, чтобы машина заглохла. Но это не сработало, и ему пришлось выбить стекло. Только после этого удалось остановить железного коня.

О причинах инцидента не сообщается. Можно предположить, что автомобиль начал движение из-за неправильно установленной сигнализации с автозапуском двигателя.

А вот в США причиной подобного ЧП стала собака. Питомец переключил передачу, когда оказался в салоне один, и затем долго катался кругами по улице.