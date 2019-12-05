Назван "Волонтёр года"

Ко всем участникам форума обратился Владимир Путин, он отметил важность волонтёрского движения, которое в нашей стране насчитывает более 15 млн человек.

На форуме "Доброволец России" в Сочи назвали волонтёра года. Им стала Инесса Клюкина, организатор проекта "Творческая инклюзивная студия Э-моция" из Казани. Награду девушке вручил президент России Владимир Путин.

— Все мы разные, но все мы люди. И если мы будем делать то, что мы любим, и то, во что мы верим, мы найдём близких по духу людей и будем менять мир к лучшему, — сказала девушка.

Президент России обратился ко всем участникам форума и отметил важность волонтёрского движения, которое в нашей стране насчитывает более 15 млн человек.

— Общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне. Такая деятельность важна всегда и везде, а в наше время особенно. Потому что мы переживаем период бурного технологического развития. Кажется, что машина теперь может полностью заменить человека во всём. Но в искусственном интеллекте нет того, что присуще человеку, — нет сердца, души, сострадания. У всех у нас это есть, а у таких людей, как вы, оно наиболее ярко выражено. И это фундамент существования человека и человечества, — отметил Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что было принято решение удвоить грант на поддержку конкурса "Доброволец России".

Творческая инклюзивная студия "Э-моция" начала работу в 2016 году в Казани, её участники — молодёжь с инвалидностью и без. Уникальность студии — в авторских театральных постановках, которые создаются с учётом индивидуальных физических возможностей.