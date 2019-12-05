На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия

Киев готов провести конституционную реформу в части децентрализации по итогам встречи "нормандской четвёрки".

В Киеве заявили о готовности провести реформы, по итогам которых некоторым районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия.

— Украина готова выполнить положение минских договорённостей, которое предусматривает проведение конституционной реформы, — приводит "Европейская правда" слова Андрея Ермака, помощника президента Украины. — Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия.

Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия. Помощник Владимира Зеленского также отметил, что реформа может быть проведена по итогам саммита в "нормандском формате".

Ранее Лайф писал, что в рамках подготовки к встрече "нормандской четвёрки" в офисе Владимира Зеленского составили пять сценариев возвращения Донбасса Украине.