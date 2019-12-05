Медведев констатировал "мощный запрос на справедливость" в российском обществе

Вот только реализовывать этот запрос следует в рамках, предусмотренных законом, предупредил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе большого интервью российским телеканалам прокомментировал летние протесты, которые прошли в Москве. По мнению главы правительства, "любая юридически разрешённая активность" допустима и даже необходима. При этом он подчеркнул, что свой запрос на справедливость общество должно реализовывать строго в рамках закона.

— Само по себе это нормально, вопрос только в одном: ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить о своём мнении... но заявлять надо в порядке, предусмотренном действующими правилами, — указал премьер.

Медведев привёл в пример ситуацию с "жёлтыми жилетами" в Париже, когда протест вылился за рамки закона и безопасности.

— У нас это может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный, — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все люди, в том числе молодёжь, имеют право выражать свою точку зрения на акциях протеста. По мнению российского лидера, это "встряхивает власть". Однако действовать надо в позитивном ключе, руководствуясь "не своими корыстными интересами, а интересами страны". И, разумеется, опираясь на закон.

Четвёртого декабря стало известно, что для фигуранта дела о беспорядках просят четыре года колонии за призывы к экстремизму. Речь идёт о блогере и студенте ВШЭ Егоре Жукове, за которого ранее вступился рэпер Оксимирон.