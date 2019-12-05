Арестован пермский стрелок. Он так и не смог объяснить, зачем палил по людям

Мужчина останется в СИЗО как минимум до четвёртого февраля, при этом сам он просил о домашнем аресте, ссылаясь на состояние здоровья.

Суд в Перми арестовал на два месяца мужчину, который четвёртого декабря расстрелял прохожих.

Сам подозреваемый так и не смог объяснить, почему взялся за ружьё, но выразил соболезнования близким погибшей женщины.

Напомним, 50-летний житель Перми открыл стрельбу утром четвёртого декабря. В результате погибла женщина, пострадали прохожий и росгвардеец. Позже выяснилось, что мужчина был ранее судим. СКР опубликовал видео с места происшествия. Также стало известно, что стрелявший был под действием наркотиков.