Арестован пермский стрелок. Он так и не смог объяснить, зачем палил по людям

Суд в Перми арестовал на два месяца мужчину, который четвёртого декабря расстрелял прохожих.
Сам подозреваемый так и не смог объяснить, почему взялся за ружьё, но выразил соболезнования близким погибшей женщины.
Напомним, 50-летний житель Перми открыл стрельбу утром четвёртого декабря. В результате погибла женщина, пострадали прохожий и росгвардеец. Позже выяснилось, что мужчина был ранее судим. СКР опубликовал видео с места происшествия. Также стало известно, что стрелявший был под действием наркотиков.
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