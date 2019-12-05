Одно из самых авторитетных СМИ в мире отказалось от WhatsApp в пользу Telegram

Канал Bloomberg в WhatsApp закроется уже 7 декабря. При этом источник новостей в "Телеграме" уже зарегистрирован. Меньше месяца ему потребовалось, чтобы набрать почти 13 тыс. подписчиков. Сменить мессенджер деловое СМИ побудил недавний апдейт в WhatsApp: "Фейсбук" изменил политику в отношении отправки сообщений.
Bloomberg обещает обновлять канал в "Телеграме" не реже трёх раз в день. В список регулярных публикаций войдут последние новости, краткие обзоры больших сюжетов и не только.
Кроме "Телеграма" издание ведёт деятельность в "Фейсбуке", "Твиттере", "Инстаграме" и Line.
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