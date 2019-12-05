Две женщины и ребёнок погибли в ДТП на трассе в Марий Эл

В результате мощного столкновения двух иномарок ещё один человек получил травмы.

На 134-м километре трассы "Вятка" в Республике Мари Эл всего за несколько минут произошло два ДТП, которые обернулись гибелью трёх человек, среди них один ребёнок.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления МВД, водитель Chevrolet Spark не справился с управлением и съехал в кювет. В этом происшествии обошлось без жертв и пострадавших. Однако спустя всего несколько минут на этом же месте произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Toyota Hilux. В результате мощного удара все находившиеся в Chevrolet погибли.

— В четверг около 12:10 мск на 134-м км автодороги Вятка в Оршанском районе с интервалом в несколько минут произошло два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых погибло три человека. Среди погибших — семилетняя девочка, — говорится в сообщении полиции.

Список погибших:

Водитель — Баталова И. 1986 г.р. Пассажирка — Окишева М. 1985 г.р. Пассажирка — дочь Баталовой, семь лет.

Водителя автомобиля Toyota госпитализировали с различными травмами.

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