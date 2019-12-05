Эксперт: Популярность добровольчества в России — показатель зрелости общества

Если ещё десять лет назад волонтёрами в России были едва ли не единицы, то сегодня к ним причисляет себя четверть жителей страны.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова в беседе с Лайфом отметила, насколько изменилась ситуация с волонтёрским движением в нашей стране за последнее десятилетие. В России появились такие мероприятия, как "Форум добровольцев", который завершился сегодня в Сочи, акция "Ёлка желаний", в которой участвует даже президент Владимир Путин, а в единой информационной системе "Добровольцы России" недавно зарегистрировался миллионный участник — юбилейным добровольцем стал школьник из Ростовской области.

— Я помню времена, когда это воспринималось как занятие каких-то странных людей, их были единицы, занимались люди благотворительностью, но понемногу. А теперь так или иначе в этом принимает участие каждый третий гражданин страны, это, конечно, изменение невероятное, и сама популярность темы возросшая, и количественный масштаб, и охват, — отметила собеседница Лайфа.

Фёдорова напомнила, что, согласно недавнему опросу, четверть жителей страны причислили себя к волонтёрам, каждый третий хотя бы раз за год совершает такой бескорыстный и добрый поступок. А по результатам исследования фонда "Общественное мнение", добровольческой деятельностью занимались 87% опрошенных.

— Это свидетельствует о том, что наше общество становится в гражданском смысле более зрелым. Это означает, что люди постепенно начинают думать не только о себе, развивают свои горизонтальные связи и учатся более ответственно граждански себя вести, — резюмирует эксперт.

Ранее на форуме "Доброволец России" в Сочи назвали волонтёра года. Им стала Инесса Клюкина, организатор проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция" из Казани. Награду девушке вручил президент России Владимир Путин.

О чём мечтают волонтёры. Форум "Доброволец России" в лицах