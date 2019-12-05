Huawei полностью отказалась от поддержки США в производстве смартфонов

Согласно экспертизе японских специалистов, в последнем смартфоне Huawei нет ни одной американской запчасти.

Японская лаборатория Fomalhaut Techno Solutions разобрала осенний флагман Mate 30 и не обнаружила в нём деталей ни одной из американских компаний. Хотя до этого в аппаратах Huawei встречались комплектующие Qorvo, Skyworks Solutions, Broadcom и не только.

Аналоги Huawei закупила у европейских, тайваньских и японских компаний. Большая же часть Mate 30 собрана из китайских компонентов.

В беседе с WSJ представитель компании из Поднебесной рассказал, что они в целом не против вернуться к американским комплектующим, однако из-за санкций у них нет для этого возможности. Также Huawei подчеркнула, что она сумела достичь независимости в производстве не только смартфонов, но и инфраструктуры 5G.