Украинцам запретят въезжать в Россию по внутреннему паспорту

Россияне же пересекают границу с Украиной по загранпаспорту с 1 марта 2015 года, до этого была возможность посетить Незалежную по внутрироссийскому.

Правительство Украины собирается с 1 марта 2020 года запретить своим гражданам въезжать в Россию по внутреннему паспорту. В Киеве считают, что упрощённый режим пересечения границы якобы "несёт угрозу госбезопасности" Незалежной.

Находящимся в России украинцам предлагают оформить загранпаспорта в посольстве и консульских учреждениях.

— По состоянию на данный момент таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины, которые оформили в наших учреждениях на территории России биометрические загранпаспорта, — цитирует УНИАН директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Ранее россияне также могли въезжать на Украину по внутреннему паспорту, но с 1 марта 2015 года Киев лишил граждан РФ этой возможности. Теперь для поездки в Незалежную необходим загранпаспорт. При этом Россия не стала симметрично отвечать Киеву, и украинцы по-прежнему могут прибывать с внутренним паспортом.