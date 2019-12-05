"Уши свернулись в трубочку". Сибиряк решил отсудить у Шнура больше денег за мат

Евгений Гуляев и его адвокат считают, что певец свою вину пока не осознал, нужно наказывать сильнее.

Новосибирец, который отсудил у Сергея Шнурова 2,5 тысячи рублей (деньги за билет на концерт, который оказался матерным), недоволен и собирается в ближайшее время обжаловать решение суда. Об этом Лайфу рассказал его адвокат Георгий Солдатов.

— Евгений удовлетворён, что судебная власть оказалась добросовестной, но не удовлетворён, что основной исполнитель не привлечён и вину свою не осознал. И моральный вред в таком случае, по его мнению, должен быть больше, — рассказал Солдатов.

По его словам, Сергей Шнуров никак не отреагировал на судебный процесс. Адвокат также признался, что они с Евгением будут рады, если вторая сторона включится в процесс и предоставит свои доводы в этом деле.

Евгению Гуляеву 33 года. Он работает на одном из промышленных предприятий Новосибирска. По словам адвоката, Евгений не сильно изучал творчество Шнурова и слышал песни "Ленинграда" по радио, где нет мата.

— Его возмутило именно то, что он шёл на концерт и рассчитывал послушать обычные выступления, а когда пришёл — там через слово мат. Конечно, у него уши в трубочку свернулись. Он концерт до конца не досидел, — рассказал Солдатов.

Напомним, ранее житель Новосибирска подал в суд на Сергея Шнурова за то, что тот на концерте употреблял в своих песнях нецензурную брань. Суд удовлетворил жалобу новосибирца и присудил ему компенсацию морального вреда в размере 2500 рублей. Именно столько стоил билет на концерт в Новосибирске в 2018 году.