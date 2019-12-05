Путин решил удвоить грант на поддержку конкурса "Доброволец России"

Авторы 11 лучших волонтёрских проектов получили награды на Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи.

Размер гранта на поддержку конкурса "Доброволец России" будет удвоен. Об этом в Национальный день волонтёра на торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Доброволец России — 2019" объявил президент Владимир Путин.

Отметим, что в 2019 году грантовый фонд этого конкурса составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом. А после повышения он составит 90 млн рублей.

— Конечно, волонтёры работают бескорыстно, но всё-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса "Доброволец России", — проанонсировал президент.

Ранее в Сочи назвали волонтёра года. Им стала Инесса Клюкина, организатор проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция" из Казани. Награду девушке вручил президент России Владимир Путин. Девушка с самого детства не могла ходить из-за травмы спины и после пяти операций в 25 лет наконец смогла встать на ноги. Она всегда мечтала быть актрисой, ведущей или певицей и даже принимала участие в конкурсе красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Жемчужина Татарстана". Именно любовь к творчеству и желание сделать что-то полезное для людей с инвалидностью подтолкнули Инессу к созданию инклюзивного проекта.

О чём мечтают волонтёры. Форум "Доброволец России" в лицах