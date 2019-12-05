В Киеве рассказали о плане Б по Донбассу: Построим стену и жизнь продолжится

Власти Украины понимают, что в этом случае в регионе будут жить "по сценарию замороженного конфликта".

Помощник президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что у Киева есть план Б на случай, если не удастся договориться о политическом урегулировании в Донбассе. И заключается он в возведении стены.

— В этом случае мы построим стену и жизнь продолжится… — приводит Reuters слова Ермака. — К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта.

Нужно отметить, что, по сообщениям СМИ, идея строительства стены между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой не нова для Киева. Рассматривается вариант отделения от Донбасса по примеру Израиля и сектора Газа.

Украинский актёр и телеведущий Антон Мухарский тоже предлагал "не трогать людей, которые не хотят на Украину", и выстроить стену вдоль границ Донецкой и Луганской областей.